Московскому нефтеперерабатывающему заводу вручили «Черный Оскар»

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Экоактивисты Южного округа провели интернет-опрос его жителей, которым предстояло ответить на вопрос: «Какое предприятие больше всего портит воздух?» Всего в опросе приняли участие 572 человека.

С большим отрывом «победил» Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Предприятие было удостоено так называемого «Черного Оскара» в сфере экологии. Черный цвет, по задумке экоактивистов, олицетворяет загрязнение окружающей среды. Даже несмотря на то, что завод находится за территорией ЮАО, жители отдали первое место именно ему. За него проголосовали 60% респондентов (343 человека).

На втором месте оказался Мусоросжигательный завод № 3 в Бирюлево Западном. Этому предприятию отдали голоса 22,2% участников опроса (127 человек). И замыкает тройку Асфальтобетонный завод, расположенный в том же районе (17,7% или 84 человека).

— Некоторые свой заветный «Оскар», на который номинировались шесть раз, получают после 22 лет ожидания. В нашем случае все решилось быстро и однозначно. Вручая такую премию, экоактивистам ЮАО важно привлечь внимание к проблеме мониторинга чистоты воздуха и установки современного оборудования, которое позволяет снизить вредное воздействие на экологическую обстановку в Москве. Считаю, что Московский НПЗ в состоянии обеспечить свое производство таким оборудованием, — отметил член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Он также добавил, что городу требуется глобальная программа модернизации вредных производств под надзором государства.

— От объема вредных выбросов в окружающую среду напрямую зависят комфорт и здоровье горожан. Поэтому считаю необходимым модернизировать в течение 5 лет все вредные предприятия Москвы. Москвичи должны дышать чистым воздухом!, — подчеркнул Нифантьев.