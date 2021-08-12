Дмитрий Саблин: Для защиты интересов подрастающего поколения нужно развивать в школах спортивные и патриотические проекты

Фото: Семен Василевич

Наравне с преподаванием общеобразовательных дисциплин нужно активнее развивать в школах спортивные и патриотические проекты, что необходимо для защиты интересов детей. Об этом сказал первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин на встрече с учителями школ Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

— Как показывает практика, наряду с преподаванием общеобразовательных дисциплин в школах нужно развивать спортивные и патриотические проекты. Набранные в сотрудничестве с педагогами Новой Москвы темпы сбавлять нельзя, поскольку это позволяет защитить интересы подрастающего поколения. Ведь такие составляющие образовательного процесса, как патриотическое воспитание, спортивные проекты, способствуют развитию цельной личности, открывают для детей большие перспективы, — сказал Дмитрий Саблин.

Депутат обсудил с педагогами развитие проектов детского и молодежного спорта, в том числе футбола. Под эгидой ЦСКА в ТиНАО и ЗАО уже создано шесть секций, в которых постоянно занимаются около сотни подростков. В планах клуба — воспитывать армейцев с 7 лет, чтобы со временем довести их до уровня профессиональных игроков.

— Сегодня обсудили с директорами, чтобы в каждой школе были футбольные команды. Эта игра учит детей работать в команде, дает физическую подготовку, — подчеркнул Дмитрий Саблин.

Он поблагодарил педагогов за плодотворное взаимодействие, которое удалось выстроить с 2016 года. Парламентарий напомнил, что за прошедшие годы в школах Новой Москвы провели больше тысячи уроков мужества, 86 тысяч школьников были вовлечены в творческие конкурсы «Боевого братства», совместно создано 32 кадетских класса, в которых обучаются около 800 ребят. Кроме того, 12 школ Москвы присоединились к проекту «Школа доброты», отправив несколько тонн гуманитарной помощи детям Донецкой и Луганской областей, Сирии. И это лишь часть списка совместных с успехом прошедших мероприятий.

— «Боевое братство» активно поддерживает школьные соревнования, проведение военно-спортивной игры «Зарница», кадетские слеты, помогает поисковым отрядам. Так, в Вороновском поселении Новой Москвы зародились военно-спортивные состязания «Тропа «Боевого братства», которые начинались в 2016 году с участия нескольких команд, а сейчас приобрели статус федеральных соревнований, — отметил депутат.