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Посла России пригласили в МИД Ирана из-за критики после фото с британским послом

Полина Долганова

Политика
Посла России пригласили в МИД Ирана из-за критики после фото с британским послом
Фото: Пресс-служба Совфеда

Посла России в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана после публикации совместной фотографии с послом Великобритании. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило российское посольство.

В сообщении дипмиссии говорится, что Россия уже разъяснила свою позицию по данному вопросу иранской стороне. Кроме того, российский дипломат выразил свои сожаления в связи со сложившимся недопониманием.

До этого посольство РФ в Иране сообщило, что Джагарян встретился с новым послом Британии Саймоном Шерклиффом на территории Тегерана. Отмечалось, что встреча состоялась «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году». Именно там был намечен вектор развития послевоенных Ялтинско-Потсдамских международных отношений.

На данную публикацию критически отреагировали иранские политики и некоторые представители общественности.

Российское посольство в свою очередь заявило, что публикация не несла никакого посыла против Ирана. Фотография была сделана и опубликована с целью вспомнить о совместных усилиях союзников в период Второй мировой войны, передает РИА Новости.

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