Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

МВД показало кадры задержания двух бежавших из изолятора в подмосковной Истре. Кадры видео опубликованы на сайте «МВД Медиа».

Сбежавших искали по всей России, а нашли неподалеку, в Подольске. 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались в съемной квартире. По данным некоторых СМИ, преступников помогли задержать жильцы дома, которые узнали их по ориентировкам.

Скорее всего беглецам удалось добраться в Подольск на электричке.

Видео: Редакция интернет-портала «МВД МЕДИА»

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

МВД объявило награду размером в миллион рублей за помощь в поимке одного из сбежавших — Александра Мавриди. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

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