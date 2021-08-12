Минобороны направило вертолет с подводными аппаратами к месту крушения Ми-8

Пожаротушение

Министерство обороны Российской Федерации направило на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке вертолет с тремя подводными аппаратами. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

— Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами, — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке в четверг, 12 августа. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка.

В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Его судьба пока неизвестна.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

По последним данным, удалось спасти восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатский.

На месте трагедии продолжаются поиски пропавших людей.