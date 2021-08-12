Депутат ГД Ирина Белых: Исследовательская деятельность «волонтеров истории» даст дополнительные баллы к ЕГЭ

Фото: Из личного архива Ирины Белых

Может ли школьник провести самостоятельное историческое исследование, найти уникальную архивную информацию, организовать экскурсионный маршрут на иностранном языке? Участникам московского образовательно-патриотического проекта «Мой район в годы войны» такие задачи вполне по силам. Какие активности ждут школьников в новом учебном году, обсуждалось на заседании оргкомитета, которое состоялось в штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47.

Участники мероприятия выработали концепцию дальнейшего развития проекта в новом учебном году, обсудили новые программы образовательных активностей, и перспективы выхода на федеральный уровень. Депутат Государственной думы, куратор проекта Ирина Белых рассказала присутствующим о летних новостях, в том числе о возможности получения с нового учебного года дополнительных баллов к результатам ЕГЭ активными участниками проекта, «волонтерами истории».

— Нам очень хочется, чтобы те дети, которые ведут исследовательскую работу, которые позиционируют себя как патриоты города, как патриоты страны, были услышаны и чтобы их труд был замечен. Проект «Мой район в годы войны» — это системная работа, которая ведется нами уже на протяжении трех лет. С каждым годом количество участников нашего проекта растет, повышается сложность заданий, наполняется уникальной информацией сайт проекта. И это отмечают сами школьники.

Нам бы хотелось, чтобы история конкретного периода, который пережила наша страна, изучалась глобально, системно и последовательно. И чтобы этот процесс был интересен ребятам, чтобы они видели результаты своего исследовательского труда. Поэтому считаю очень важным, что моя инициатива, как куратора проекта «Мой район в годы войны», по добавлению дополнительных баллов к ЕГЭ за исследовательскую работу «волонтерам истории» была поддержана на городском уровне, — заключила Ирина Белых.

Парламентарий подчеркнула, что проект «Мой район в годы войны» — это не только историко-патриотическая работа: есть и важная духовно-эмоциональная составляющая, которая является главным мотиватором для проведения сложнейших исторических исследований. Уже не первый год проводится творческий фестиваль «Читать. Знать. Помнить». Ребята выбирают наиболее близкое им произведение о Великой Отечественной войне и готовят его художественное чтение. Членами оргкомитета было решено и впредь продолжать проведение этого фестиваля как творческую активность.

Подводя итоги мероприятия, его участники единодушно отметили большой объем запланированных активностей для школьников.

Андрей Зинин, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы отметил, что у проекта большое будущее.

— Ведь он позволяет развивать важные умения: анализировать информацию, проводить научное исследование, презентовать свой проект, — отметил Зинин. — По большому счету, это те компетенции, которые необходимы современному человеку. Но это второй ярус задач, потому что всегда на первом месте в этом проекте находится то, что мы называем привычными словами «патриотическое воспитание». Но то, какими смыслами это наполнено в проекте — личное отношение к событиям, — это формирует код идентичности, который должен быть у каждого россиянина и каждого москвича.

Участники заседания выработали стратегию проведения активностей на предстоящий учебный год, а также планы по расширению географии проекта и интеграции его в мероприятия уже Всероссийской олимпиады школьников.

Депутат Государственной думы РФ Ирина Белых на протяжении многих лет является куратором общегородского образовательно-патриотического проекта «Мой район в годы войны». Проект ежегодно объединяет десятки тысяч школьников, их родителей, студентов колледжей, учителей и директоров школ. Он включает в себя цикл творческих и образовательных активностей: олимпиады, квизы, флешмобы «С песней к Победе», «Гвоздика Победы», «Свеча памяти», «Лучшая сотня», фестиваль «Читать. Знать. Помнить». Проект — важная составляющая комплексной системы патриотического воспитания, направленная на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к истории своей страны, своего города, своего района, а главное — увековечивание памяти о подвигах предков.

Что немаловажно, волонтерские патриотические проекты находят поддержку. Например, в программе Сергея Собянина «Лучший город земли», которую мэр представил в июне, отмечен факт: в столице более 600 000 волонтеров в возрасте от 14 до 89 лет, а в добровольческих и благотворительных программах города принимал участие каждый четвертый москвич.