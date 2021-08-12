Академик Румянцев: Очное обучение школьников даст им дополнительные возможности для социализации

Фото: Из личного архива А. Румянцева

Школа является основной средой для социализации детей, получения ими профессиональных навыков. При этом в учебных учреждениях необходимо тщательное соблюдение санитарно-гигиенических норм, что позволит избежать распространения инфекций. Такую позицию высказал академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева, комментируя планы столичных властей с 1 сентября организовать очное обучение учащихся в школах.

— Главным в школе является, на мой взгляд, не столько получение знаний, сколько социализация школьников, их внеклассное общение. Именно активность учащихся во внеурочные часы, получение дополнительных навыков во многом определяет выбор их будущей профессии. Когда школы предоставляют детям поле для активности, это положительно сказывается на подрастающем поколении, — заявил Александр Румянцев.

При этом академик РАН напомнил о необходимости организовать обучение таким образом, чтобы минимизировать распространение инфекций. Эти меры включают в себя ношения масок учителями, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, своевременный перевод школьников на карантин и удаленное обучение в случае выявления коронавирусной инфекции в классе и т. д. Тогда обучение будет безопасным для учеников и преподавательского состава, подчеркнул Румянцев.

С началом пандемии коронавируса дистанционное обучение в московских школах вводилось дважды. Первый раз — весной 2020 года для всех школьников, а затем с 19 октября и до конца первого полугодия на удаленный формат перешли ученики 6–11-х классов. С 18 января 2021 года все дети учатся очно. При этом в случае выявления коронавируса у школьника весь класс временно переводят на дистанционное обучение.