«Бычки и следы ботинок на кровати»: Лиза Арзамасова вспомнила, как ее обокрали

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о неприятной ситуации, которая произошла в родительском доме. Когда девушке было 15 лет, их с мамой обокрали. По возвращении домой они почувствовали, что злоумышленники покинули их дом буквально за несколько минут до их прихода.

— Нас с мамой не было дома. Не буду фантазировать, но казалось, что мы зашли, когда они еще были в квартире, или ушли за 5 минут до этого. Очень странная реакция организма была. Простите за физиологию, был рвотный рефлекс на это все. Папы рано не стало, но родители старались растить меня в коконе защищенности. И тут в мой мир, в мою любимую квартиру вторгается кто-то, чтобы что-то забрать, — вспоминает артистка в интервью для YouTube-канала Life.

В квартире остались следы преступления: затушенные о паркет окурки, на кровати Лизы остались следы от мужских ботинок, на столе стояли стаканы, из которых преступники пили воду. Несмотря на это, найти нарушителей не удалось.

Девушка вспоминает, что ничего особенно ценного в квартире не было, но злоумышленники украли вещи, которые бесценны своей памятью: пропала шуба, которую Лиза подарила маме на первые скопленные на гонорарах деньги, и позолоченный кулон, который ей дарил отец.

Сейчас Лиза Арзамасова и ее супруг Илья Авербух ждут первенца, который должен родиться в сентябре. Актриса планирует родить его в столице.