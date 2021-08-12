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На радость худеющим: запрет фастфуда во время диеты оказался мифом

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
На радость худеющим: запрет фастфуда во время диеты оказался мифом
Фото: Pixabay

Похудеть можно, употребляя и фастфуд. Главное, правильно рассчитывать его количество в своем рационе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

По его словам, одной из ошибок при похудении является разделение питания, формирование отношения к питанию как к правильному и неправильному. Как отметил Статут, обычно, когда говорят о правильном питании, некоторые люди считают, что речь идет об овощах и фруктах. К неправильному относят гамбургеры, картошку, продукты с холестерином, высокой калорийностью при минимальном насыщении.

— Ошибка в том, что люди не считают калории и съедают очень много тех же огурцов или яблок. Они полагают, что качество еды может нивелировать факт его количества. Но, как отметил эксперт, это не так. На похудение влияет количество: можно худеть на гамбургерах и картошке, если правильно рассчитывать их количество, — сказал собеседник издания.

Врач-эндокринолог и диетолог Ульяна Румянцева уже развеяла миф о воде и похудении. Некоторые распространенные представления о свойствах питьевой воды не подтверждены научными фактами и не соответствуют действительности. В частности, мифом является утверждение, что вода способствует похудению. При этом употреблять достаточное количество жидкости необходимо, а также важно не путать голод с жаждой, предупредила медик.

Кроме того, британский диетолог Харриет Смит рассказывала о трех продуктах, которые не стоит употреблять людям с проблемной кожей. По словам эксперта, людям, которые страдают от высыпаний на лице, необходимо ограничить употребление молочной продукции, сахара и жиров. При этом стоит помнить, что полностью отказываться от этих продуктов не нужно. Данную еду можно есть, помня о некоторых ограничениях.

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