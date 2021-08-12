Астрологи объяснили, представителей каких знаков зодиака считают самыми сложными коллегами
С Близнецами, Водолеями и Овнами построить хорошие рабочие отношения достаточно трудно. Об этом рассказали астрологи в четверг, 12 августа.
Представители Близнецов, по мнению специалистов, являются самыми придирчивыми и сложными коллегами. Такие сотрудники часто не выполняют общие правила, опаздывают и нарушают нормы поведения и этики.
Также, по словам астрологов, Близнецы часто обсуждают коллег за спиной и тем самым создают почву для сплетен.
С Водолеями в рабочих отношениях тоже придется нелегко. Представители этого знака зодиака медленно вливаются в коллектив и заводят друзей. Помимо этого, Водолеи не терпят рутинную работу, из-за чего предпочитают не выделяться, рассказало Федеральное агентство новостей.
Овнов невзлюбили коллеги из-за чрезмерного самомнения, эгоизма и желания всех контролировать. Из-за этого другие сотрудники часто соперничают с представителями этого знака.
Отметим, что в четверг, 12 августа, астрологи также составили список заболеваний, которым наиболее часто подвержены разные знаки зодиака.