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Астрологи объяснили, представителей каких знаков зодиака считают самыми сложными коллегами

Виктория Сикерина

Общество
Астрологи объяснили, представителей каких знаков зодиака считают самыми сложными коллегами
Фото: Pixabay

С Близнецами, Водолеями и Овнами построить хорошие рабочие отношения достаточно трудно. Об этом рассказали астрологи в четверг, 12 августа.

Представители Близнецов, по мнению специалистов, являются самыми придирчивыми и сложными коллегами. Такие сотрудники часто не выполняют общие правила, опаздывают и нарушают нормы поведения и этики.

Также, по словам астрологов, Близнецы часто обсуждают коллег за спиной и тем самым создают почву для сплетен.

С Водолеями в рабочих отношениях тоже придется нелегко. Представители этого знака зодиака медленно вливаются в коллектив и заводят друзей. Помимо этого, Водолеи не терпят рутинную работу, из-за чего предпочитают не выделяться, рассказало Федеральное агентство новостей.

Овнов невзлюбили коллеги из-за чрезмерного самомнения, эгоизма и желания всех контролировать. Из-за этого другие сотрудники часто соперничают с представителями этого знака.

Отметим, что в четверг, 12 августа, астрологи также составили список заболеваний, которым наиболее часто подвержены разные знаки зодиака.

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