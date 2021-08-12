Новая детско-взрослая поликлиника откроется в Дмитровском районе Москвы в 2022 году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жители Дмитровского района Москвы смогут получить медицинскую помощь в новой поликлинике в 2022 году. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-служба департамента строительства столицы.

Она будет находиться во владении №107 на Дмитровском шоссе. За смену она будет принимать до 750 посетителей. В пресс-службе отметили, что 500 человек сможет принять взрослое отделение, 250 человек — детское. А женская консультация рассчитана на 100 посетителей.

У них будут разные входы, чтобы пациенты не пересекались между собой. В поликлинике будут несколько разных отделений, лаборатории, процедурные кабинеты, зоны реабилитации и другие помещения. В кабинеты поставят современное оборудование —рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и прочие. Появится и отделение с кабинетами выдачи справок и направлений, доврачебного приема, передает «Москва-24».

В июне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открытия новых поликлиник в Москве. По его словам, открытие новых лечебных учреждений будет осуществляться практически каждую неделю. Он подчеркнул, что фактически речь идет именно о новых поликлиниках, поскольку от старых остается только остов, который специально укрепляют.