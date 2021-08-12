Александр Мажуга: Научные разработки повысят комфортность городской среды

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга обсудил с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым роль научных разработок в создании комфортной среды для жителей столицы.

— Современный мегаполис должен развиваться органично: с использованием научных подходов к озеленению площадей, достаточному орошению, созданию территорий комфорта и звуковому ландшафту. А это означает необходимость использования научных разработок и привлечения ученых, — отметил в разговоре Мажуга.

Андрей Бочкарев подтвердил, что подобный подход позволяет сделать жизнь москвичей более комфортной.

Следует также расширять использование современных материалов, которые позволяют снижать эффект перегревания воздуха в столице, считает Мажуга. По словам ученого, это особенно важно, как следует из доклада Международной группы экспертов по изменению климата, Москва стала одним из трех самых быстро разогревающихся городов мира.

Необходимо заботиться о том, чтобы строительные площадки не влияли на здоровье москвичей. Следует снижать уровень шума, источником которых являются стройки. Строительные работы в столице должны проводиться также и с соблюдением всех норм по высадке деревьев, что позволит сохранить экологию города.

Важно привлекать ученых для реализации в ходе строительства современных научных принципов изоляции, герметичности и тепловыделения, чтобы во всех новостройках обеспечивалась комфортная температура, уверен профессор РАН.