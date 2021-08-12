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«Могут снизить пенсию из-за денег на счете»: как столичная пенсионерка лишилась 75 тысяч рублей

Михаил Алимов

Происшествия
«Могут снизить пенсию из-за денег на счете»: как столичная пенсионерка лишилась 75 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку и похитили у нее 75 тысяч рублей. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел 10 августа. Пенсионерке позвонила женщина и сообщила, что ей могут снизить пенсию. Произойдет это из-за того, что она хранит личные денежные средства на счете в банке.

В ходе разговора злоумышленница предложила пенсионерке связаться с мужчиной, который подскажет, как решить возникшую проблему. Пенсионерка послушалась и позвонила по номеру, который ей дала девушка.

Злоумышленник рассказал пожилой женщине, что ей необходимо выплатить некую задолженность и что сейчас это возможно сделать со скидкой. Для этого надо внести деньги на расчетный счет, номер которого мужчина продиктовал.

Пенсионерка взяла свои личные средства и внесла их на указанный счет. После этого женщина лишилась 75 тысяч рублей.

В июле телефонные мошенники похитили у столичного пенсионера почти полмиллиона рублей. Под предлогом положенных ему социальных выплат злоумышленники узнали реквизиты банковского счета пожилого москвича и списали все деньги с него. Москвич узнал о пропаже денег лишь месяц спустя, когда пришел в банк, чтобы снять пенсию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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