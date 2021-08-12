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Появилось видео момента ДТП на улице Миклухо-Маклая, где пострадали бабушка и подросток

Иван Юминов

Происшествия
Появилось видео момента ДТП на улице Миклухо-Маклая, где пострадали бабушка и подросток
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 7 Карта всех событий

Появилось видео момента аварии, при которой автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку на улице Миклухо-Маклая, 7.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В результате инцидента пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка. Женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а подростка — с закрытым переломом стопы.

Водитель в момент аварии, по данным ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат его медицинского освидетельствования показал 1,058 промилле.

Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

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