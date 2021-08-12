Появилось видео момента ДТП на улице Миклухо-Маклая, где пострадали бабушка и подросток
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 7 Карта всех событий
Появилось видео момента аварии, при которой автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку на улице Миклухо-Маклая, 7.
В результате инцидента пострадали бабушка и ее 16-летняя внучка. Женщину доставили в больницу с диагнозом «травматическая ампутация голени», а подростка — с закрытым переломом стопы.
Водитель в момент аварии, по данным ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат его медицинского освидетельствования показал 1,058 промилле.
Сотрудники ГИБДД занимаются установлением обстоятельств произошедшего.
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