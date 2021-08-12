Росгвардейцы задержали двоих мужчин, укравших пожертвования из столичного храма

Фото: patriarchia.ru

Двое мужчин похитили из ящика для пожертвований в одном из храмов Москвы крупную сумму. Почти сразу их задержали росгвардейцы. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.

К правоохранителям обратился сторож храма на Новой Басманной улице. Он подошел к патрульной машине и рассказал, что видел, как двое молодых людей подручными средствами вскрыли урну для пожертвований внутри храма и украли из нее деньги. Он назвал приметы злоумышленников. По ним уже через пять минут двоих мужчин задержали. Выяснилось, что они оба проживают в городе Чебоксары, а один имеет судимость за грабеж. Произошедшее в храме также попало и на камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Задержанных росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В июне сообщалось еще об одной краже из церкви. Инцидент произошел в храме на Преображенской площади. Один из прихожан взял священное писание и попытался скрыться. Оперативники задержали подозреваемого, 55-летнего москвича. По словам мужчины, он похитил книгу, чтобы «приобщиться к православной культуре». Евангелие изъяли и вернули в церковь.