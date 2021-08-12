ЖК из шести корпусов введут в районе Измайлово по программе реновации в этом году

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Россия, Москва, Измайловский проезд Карта всех событий

Жилой комплекс в районе Измайлово введут в эксплуатацию в этом году. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— В районе Измайлово по адресу Измайловский проезд, владение 5 З/У 1 в этом году введут шесть жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по чистовой отделке квартир и благоустройство территории, — заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

В шести корпусах расположатся 1025 квартир. В домах будет единая подземная стоянка, комнаты для консьержей, колясочные, технические помещения, кладовые. Будут выделены помещения для офисов, клубов и салонов красоты. Фасады облицуют кирпичом. В каждой квартире установлены короба под кондиционеры.

Двор также благоустроят. Возле корпусов поставят детскую и спортивную площадки. Кроме того, будет и наземная парковка с выделенными местами для инвалидов.

Недавно сообщалось, что жителей трех домов в Северном Измайлове переселят по реновации в начале 2022 года. Жители трех пятиэтажек по адресам 15-я Парковая, дом 42, корпус 7 и корпус 8, и 15-я Парковая, дом 46, корпус 6, получат уведомления о переселении в новостройку на одноименной улице, дом № 42, корпус 5. В районе Северное Измайлово на востоке Москвы в рамках программы реновации жилищного фонда будут расселены 179 домов площадью почти 600 тысяч квадратных метров, где проживают около 36 тысяч горожан. Для «волнового» переселения там подобрали 16 стартовых площадок, общей «мощностью» 370 тысяч «квадратов».