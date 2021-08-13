Четыре человека пострадали в аварии на Остафьевском шоссе
Россия, Москва, Щербинка, Остафьевское шоссеКарта всех событий
На Остафьевском шоссе в ночь на пятницу, 13 августа, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.
На трассе произошло лобовое столкновение двух машин. При этом пострадали четыре человека.
Степень тяжести их состояния и причина дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Крупная авария с участием грузовика и автобуса произошла ранее в августе на Боровском шоссе. Там в результате столкновения пассажирского транспорта и КамАЗа пострадали восемь человек.
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