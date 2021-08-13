Четыре человека пострадали в аварии на Остафьевском шоссе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Щербинка, Остафьевское шоссе Карта всех событий

На Остафьевском шоссе в ночь на пятницу, 13 августа, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

На трассе произошло лобовое столкновение двух машин. При этом пострадали четыре человека.

Степень тяжести их состояния и причина дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Крупная авария с участием грузовика и автобуса произошла ранее в августе на Боровском шоссе. Там в результате столкновения пассажирского транспорта и КамАЗа пострадали восемь человек.