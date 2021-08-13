Названы продукты, которых недоедают россияне

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Среднестатистический житель России за год съедает недостаточно молочных продуктов, овощей и картофеля. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Светлана Казанцева со ссылкой на данные Росстата.

Эксперт отметила, что отклонение фактического потребления молочных продуктов от рекомендуемой нормы составляет более чем на 53 килограмма в год. Это означает, что ежемесячно россияне недоедают по 4,5 килограмма «молочки», а ежедневно — около 150 граммов.

Второе место с точки зрения недостаточности потребления занимают овощи и бахчевые культуры, разница превышает 36 килограммов. Каждый месяц жители страны съедают на три килограмма меньше овощей, чем рекомендуется (около 100 граммов в день).

Замыкает тройку картофель: при рекомендуемой норме потребления 90 килограммов в год среднестатистический россиянин съедает около 56,5 килограмма (недоедает почти три килограмма в месяц или около 100 граммов в день).

Также существенная разница наблюдается в потреблении фруктов и яиц, тогда как мяса и мясопродуктов россияне едят больше, чем рекомендуется, рассказала Казанцева РИА Новости.

При этом за первые шесть месяцев 2021 года жители России сократили долю расходов на продукты питания в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии коронавирусной инфекции. Доля трат на продукты снизилась с 32,7 процента в 2020 году до 28,6 процента в первом полугодии 2021 года. Для сравнения: в докризисный период (первое полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7 процента.