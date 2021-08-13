«Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Мексику и Доминикану

Фото: Instagram/Aeroflot

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить новые рейсы в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава авиаперевозчика Михаил Полубояринов.

— Также предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую Республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Египет, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.