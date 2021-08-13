Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Мексику и Доминикану

Илья Ашуров

Общество
«Аэрофлот» планирует запустить рейсы в Мексику и Доминикану
Фото: Instagram/Aeroflot

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить новые рейсы в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава авиаперевозчика Михаил Полубояринов.

— Также предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую Республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Египет, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.

Читайте также:
полеты«Аэрофлот»Мексика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте