Жителям столицы рассказали о работе Московской технической школы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Власти столицы совместно с ведущими вузами и промышленными предприятиями запускают проект «Московская техническая школа», главная задача которого — научить инженеров работать с современным технологиями, востребованными на рынке.

Проект должен будет решить проблему нехватки квалифицированных кадров на крупных и средних предприятиях Москвы.

В полную силу школа должна будет заработать в 2022 году.

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, правительство Москвы определило список самых востребованных на сегодняшний день специальностей. В этот перечень вошли, например, робототехника, искусственный интеллект и технологии связи.

Предполагается, что производительность каждого из учеников курса по окончании обучения увеличится на 20 процентов.

Генеральный директор научно-производственного предприятия «Темп» имени Ф. Короткова Денис Иванов в свою очередь добавил, что зачастую теоретических знаний инженеров не хватает для того, чтобы профессионально выполнять практическую работу. Более того, специфику любого предприятия можно освоить только с помощью метода проб и ошибок.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, к настоящему моменту уже был объявлен набор студентов на направление «Технологии связи». За три года планируется обучить 1200 специалистов по квантовым технологиям, технологиям 5G и обработке промышленных данных.

Новые методы подготовки инженеров также помогут на 10 процентов повысить среднюю производительность в отраслях микроэлектроники и приборостроения.

Чтобы принять участие в проекте, предприятие должно оформить заявку на инвестиционном портале Москвы. Школа подберет партнера для обучения работника. Также для ученика будет подобрана индивидуальная программа обучения.

По каждому из направлений будут сформированы свои группы. Программа обучения будет состоять из теоретических и практических заданий. Курс повышения квалификации будет в среднем длиться от трех до шести месяцев, передали на официальном портале мэра Москвы.