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Мальчика, выброшенного отцом из окна пятого этажа в Москве, навестили офицеры СК

Илья Ашуров

Происшествия
Мальчика, выброшенного отцом из окна пятого этажа в Москве, навестили офицеры СК
Фото: ГСУ СК РФ по Москве

Сотрудники Следственного комитета навестили в больнице двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна пятого этажа ночью 4 августа. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Офицеры СК поинтересовались самочувствием мальчика и подарили ему подарки, которым он очень обрадовался.

— Следователи пообщались с врачами, получив необходимую информацию о состоянии здоровья ребенка, которое в данный момент не вызывает опасений, — заключила Иванова.

Мальчика, выброшенного отцом из окна пятого этажа в Москве, навестили офицеры СКФото: ГСУ СК РФ по Москве

В среду, 4 августа, 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и большую кровопотерю.

В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

6 августа суд постановил заключить мужчину под стражу до 4 октября 2021 года.

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