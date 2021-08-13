Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перехватывающая парковка и сквер расположатся около станции МЦД-4 Мичуринец

Виктория Сикерина

Город
Перехватывающая парковка и сквер расположатся около станции МЦД-4 Мичуринец
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Проект реконструкции станции Московских центральных диаметров (МЦД) Мичуринец утвердили в пятницу, 13 августа. На прилегающей территории появится зона отдыха и перехватывающая парковка на 400 мест. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в рамках реконструкции станции Мицуринец предусмотрено строительство надземного перехода, который будет соединен с выходами на платформы и улицы.

— Реализуя данный проект, горожане получат не только комфортный подход к станции, но и смогут безопасно перейти к прогулочной зоне Алешкинского парка. Кроме того, к югу от станции Мичуринец предполагается благоустроить парковую зону для прогулок и отдыха, — отметила Княжевская.

Помимо этого, в Москомархитектуре добавили, что для обеспечения доступности станции Мицуринец для автомобилей и общественного транспорта будет построена дорожная развязка, а также отремонтирован участок от Минского шоссе до Боровского.

Для горожан, пользующихся наземным общественным транспортом, будут установлены шесть остановок, которые позволят снизить пассажиропоток в часы пик.

Также в ведомстве сообщили, что около станции МЦД-4 Мичуринец для велосипедистов будут предусмотрены дорожки, стоянки и прокат.

Напомним, что в четверг, 12 августа, консалтинговая компания McKinsey признала Москву третьим в мире городом с наиболее развитой транспортной системой. Опередили столицу лишь Сингапур и Пекин.

Читайте также:
МЦД-4реконструкцияТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте