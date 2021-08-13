Перехватывающая парковка и сквер расположатся около станции МЦД-4 Мичуринец

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Проект реконструкции станции Московских центральных диаметров (МЦД) Мичуринец утвердили в пятницу, 13 августа. На прилегающей территории появится зона отдыха и перехватывающая парковка на 400 мест. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в рамках реконструкции станции Мицуринец предусмотрено строительство надземного перехода, который будет соединен с выходами на платформы и улицы.

— Реализуя данный проект, горожане получат не только комфортный подход к станции, но и смогут безопасно перейти к прогулочной зоне Алешкинского парка. Кроме того, к югу от станции Мичуринец предполагается благоустроить парковую зону для прогулок и отдыха, — отметила Княжевская.

Помимо этого, в Москомархитектуре добавили, что для обеспечения доступности станции Мицуринец для автомобилей и общественного транспорта будет построена дорожная развязка, а также отремонтирован участок от Минского шоссе до Боровского.

Для горожан, пользующихся наземным общественным транспортом, будут установлены шесть остановок, которые позволят снизить пассажиропоток в часы пик.

Также в ведомстве сообщили, что около станции МЦД-4 Мичуринец для велосипедистов будут предусмотрены дорожки, стоянки и прокат.

Напомним, что в четверг, 12 августа, консалтинговая компания McKinsey признала Москву третьим в мире городом с наиболее развитой транспортной системой. Опередили столицу лишь Сингапур и Пекин.