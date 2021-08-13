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Строительством Северного дублера Кутузовского проспекта занялся концессионер

Виктория Сикерина

Город
Строительством Северного дублера Кутузовского проспекта занялся концессионер
Фото: Официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина / mos.ru

Установка опор эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта в столице началась в пятницу, 13 августа. Об этом рассказал Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По его словам, новая развязка будет пересекаться с Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) в районе Молодогвардейской улицы. Проект будет реализован на базе частного финансирования в рамках концессионного соглашения, подписанного между правительством Москвы и «Новой концессионной компанией». Общий объем инвестиций, направленных на строительство эстакады, составит свыше 50 миллиардов рублей.

— Завершить все работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться новой дорогой москвичи смогут уже в 2023 году, — добавил Владимир Ефимов.

В данный момент строительные работы ведутся в районе железнодорожной станции «Рабочий поселок» и со стороны МКАДа. В будущем эти два участка будут соединены.

Также сейчас ведутся работы по реконструкции моста через Москва-реку около офисного комплекса Москва-Сити. Этот отрезок тоже будет включен в состав эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта в столице.

Отметим, что в среду, 11 августа, в Москве в Можайском районе завершили строительство эстакады Кубинка — Боженко.

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