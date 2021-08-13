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Количество «пьяных» ДТП в Москве уменьшилось на 26 процентов с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
Количество «пьяных» ДТП в Москве уменьшилось на 26 процентов с начала года
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

За семь месяцев 2021 года в столице на 26,3 процента уменьшилось количество дорожных аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, всего за указанный период зарегистрировано 202 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли или пострадали люди. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество погибших и пострадавших снизилось — на 45,5 и 24,8 процента соответственно.

Всего за отчетный период автоинспекторы привлекли к ответственности 7194 нетрезвых водителя, больше половины из которых (6860 человека) отказались проходить медицинское освидетельствование.

— Несмотря на небольшие количество и процент, такие дорожно-транспортные происшествия, как правило, вызывают серьезный резонанс и возмущение в обществе, — говорится в сообщении.

Резонансное ДТП произошло 12 августа на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая в районе дома 9. Водитель легкового автомобиля выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате ДТП два человека получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи. У 16-летней пострадавшей диагностирован перелом пальцев правой стопы. 61-летняя женщина находится в реанимации с тяжелой сочетанной травмой, травматической ампутацией правой ноги и переломом левой голени.

По информации источника «ВМ», за рулем иномарки в момент аварии находился житель Подмосковья — 33-летний Илья Корнеев. Мужчина был сильно пьян. В его крови обнаружили 1,058 промилле.

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