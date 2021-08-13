Голикова: Осенью Россия выйдет на показатели занятости до пандемии коронавируса

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский рынок труда осенью 2021 года достигнет допандемийных показателей занятости. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 13 августа.

Также она отметила, что такую задачу правительству России поставил президент Владимир Путин.

— Мы сегодня можем уже утверждать, практически уверены, что выйдем к осени — как нам поставил задачу президент — на допандемические показатели занятости, — сказала вице-премьер на совещании о реализации программы капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи.

Примечательно, что ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что в настоящий момент количество официально зарегистрированных безработных в РФ сократилось до 1,11 миллиона человек. Этот показатель на 60 процентов меньше, чем в начале 2021 года.

Отметим, что за последние полгода свыше 11 тысяч безработных москвичей прошли обучение в службе занятости. Профессиональные навыки можно повысить в центрах «Моя карьера», «Моя работа» и «Профессионал», а также в университетах и средних образовательных учреждениях Москвы. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.