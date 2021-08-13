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Суд рассмотрит иск Юрия Лозы к Первому каналу на 5 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Суд рассмотрит иск Юрия Лозы к Первому каналу на 5 миллионов рублей
Фото: Facebook / Юрий Лоза

Мосгорсуд проведет слушания по иску певца Юрия Лозы к Первому каналу 3 сентября. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант требует взыскать с телеканала пять миллионов рублей из-за неправомерного использования его песни «Плот» во время трансляции шоу «Голос».

— Мосгорсуд приступит к рассмотрению иска Юрия Лозы к Первому каналу 3 сентября 2021 года, — заключили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь идет о композиции «Плот». Также пресса утверждает, что певец требует взыскать с телеканала компенсацию: четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион за моральный вред.

В беседе с «ВМ» Илья Коротихин обратил внимание на то, что по факту Первый канал не нарушил авторских прав Юрия Лозы, поскольку на шоу звучит не собственно песня исполнителя, а только пародия.

Комментируя требование Лозы выплатить компенсацию, Коротихин выразил мнение, что, скорее всего, стороны «договорятся о какой-нибудь цифре, которая их устроит», и на этом спор будет исчерпан.

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