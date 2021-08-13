Дмитрий Певцов призвал перестроить «олимпийскую пирамиду»

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Общественный деятель, народный артист России Дмитрий Певцов считает необходимым увеличить расходы бюджета страны на организацию детских спортивных секций и уделять больше внимания развитию массового спорта.

Певцов уверен, что в Москвенедостаточно детских спортивных секций, а бесплатных почти нет. В то же время соотношение государственных затрат на финансирование спорта таково: 95 процентов на спорт высоких достижений и лишь 5 процентов на массовый (любительский) спорт.

— Наша олимпийская «пирамида», на вершине которой чемпионы-олимпийцы, не сможет долго продержаться без мощного основания: разветвленной системы детского и юношеского спорта на бесплатной основе, — выразил свою позицию Певцов. — Так было в СССР. И это прекрасно видно по результатам наших советских олимпийцев. Результаты же российской сборной стабильно ухудшаются, причем количество золотых медалей — катастрофически. И дело здесь не только и не столько в головотяпстве, лености или бесталанности чиновников от спорта. Дело в том, что никто не хочет увидеть и осознать наконец, что почти полностью разрушенная советская система подготовки олимпийского резерва не получила в России должной замены!

Мнение Певцова поддержали двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, директор ГБУ СШОР «Северный» Анатолий Старостин, директор СК «Медведково Арена» ГБУ «Мосспортобъект» Роман Борисов, директор ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ № 2» СК «Медведково» Олег Иванов, администратор секции айкидо «Спецназ 21» Ольга Самовидова, руководитель проекта «Мастерская самбо» Сергей Горшков, исполнительный директор Федерации карате России Александр Дуняшин, президент ассоциации «Здоровье, образование, культура» Татьяна Болдырева.

По мнению Романа Борисова, важно решить вопрос оплаты труда тренеров, крайне проблематично заинтересовать классного тренера зарплатой 15–20 тысяч. На то, что приходится возлагать расходы на родителей, посетовал Сергей Горшков:

— Уже много лет преподаю самбо детям нескольких районов СВАО, вынужден арендовать помещение для занятий. Если бы город услышал нас и оказал поддержку, предоставив подходящее помещение бесплатно либо за умеренную плату, это очень серьезно облегчило бы нашу жизнь и жизнь семей наших трехсот воспитанников.

Эксперты считают, что надо создавать спортивные клубы и лиги в школах, формировать сообщество, ядром которого станет спорт, обеспечить создание спортивных центров притяжения в районах Москвы.