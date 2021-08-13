Необычные традиции молодоженов в Москве: черные платья и свадьба в пятницу, 13-е

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Некоторые московские пары намеренно решают заключить брак в пятницу, 13. Таким способом молодожены проверяют силу любовных чувств и демонстрируют неверие в народные приметы. Об этом рассказали столичные брачные агентства в пятницу, 13 августа.

Руководитель агентства «Marriedandhappy» Юлия Антоненко отметила, что некоторые пары даже переносят свадьбы, чтобы торжества не пришлись на «несчастливое число». Однако случается и обратное. Молодожены специально регистрируют брак в подобные даты, чтобы доказать всем силу и крепость своих отношений.

Также специалист подчеркнула, что некоторые невесты стараются выделяться цветовым решением свадебного платья. По ее словам, нередко можно встретить девушку в черном пышном платье.

Руководитель брачного агентства «Один+Один» Жанна Захарова также рассказала, что многие пары особое внимание уделяют датам и цифрам.

— Те, кто к этому серьезно относятся, обращаются к астрологу, чтобы узнать наиболее благоприятную дату. Бывают весьма разные случаи. Например, одна пара решила пожениться при определенной фазе луны. Они ждали именно ее, так как были уверены, что им нужна именно она, чтобы брак был долгим и счастливым, — сообщила эксперт РИАМО.

Ранее психотерапевт Надежда Панова дала советы тем, кто опасается пятницы, 13. По словам врача, реального основания у такого страха нет.