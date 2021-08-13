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День физкультурника отметят на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
День физкультурника отметят на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главная выставка страны 14 августа приглашает активных гостей отметить День физкультурника.

У фонтана «Каменный цветок» проект «Спортивные выходные» проведет мастер-классы «Dance Mix» по самым популярным танцевальным направлениям. Все желающие под руководством опытных тренеров смогут быстро освоить основные танцевальные движения. На веранде Дома культурыпройдут занятия по зумбе, йоге и функциональная тренировка.

Участие мероприятиях бесплатное, по регистрации.

На стадион парка «Останкино» состоитсяфутбольный матч между командами ВДНХ и Мытищи 2. А на площадке у Шахматного клуба гости выставки смогут освоить азы древней восточной гимнастики цигун и принять участие в мастер-классе по кроссминтону тренера сборной России Анны Осиповой.

Вход на мероприятия свободный, сообщается на сайте ВДНХ.

14 августа в Южном розарии ВДНХ откроется фотовыставка «Сказки в стиле великих художников». Гостям представят работы молодых иллюстраторов по мотивам творчества признанных мастеров живописи, которые помогут познакомиться с большим миром искусства через знакомые сюжеты любимых сказок.

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