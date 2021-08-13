Многоэтажку в районе Проспект Вернадского по реновации заселят в этом году

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Многоквартирный дом на улице Михаила Певцова в районе Проспект Вернадского по реализации программы реновации жилищного фонда Москвы заселят в этом году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасад трехсекционного здания облицевали плиткой под кирпич. По проекту строители использовали двухкамерные стеклопакеты с внутренним низкоэмиссионным стеклом и внешним стеклом с солнцезащитными свойствами. Такая технология не только подчеркнула архитектурную эстетику дома, но и сделала его более устойчивым к климатическим изменениям. Также на новостройку установили короба для кондиционеров.

Всего в многостройке предусмотрено 195 квартир. Они расположились со второго этажа дома. На первом уровне в будущем откроют магазины, кафе, салоны красоты, детские секции, офисы и много другое. Подъезды, помимо зоны почтовых ящиков, оборудованы колясочной, кладовой и комнатой для консьержа.

В департаменте строительства подчеркнули, что входы в подъезды сделаны в уровень с землей и выстланы шершавым покрытием против скольжения. Такое решение создаст безбарьерную среду для мам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

— Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, — сообщили в ведомстве.

Дворовую территорию дома также облагородили. Здесь высадили кустарники и цветы, установили воркаут-площадку и оборудовали зону для семейного отдыха.

Отметим, что в пятницу, 13 августа, Москомархитектура согласовала проект многоквартирного жилого здания в районе Южное Медведково. Сюда переселят участников программы реновации жилья в Москве.