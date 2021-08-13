Эксплуатация дома в Бутырском районе по программе реновации начнется в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Многоэтажный дом на 255 квартир в Бутырском районе Москвы начнут эксплуатировать в 2023 году. Об этом рассказала в пятницу, 13 августа, пресс-служба Департамента строительства Москвы.

Здание расположится на улице Милашенкова. В настоящий момент строители завершили подготовительные работы и начали установку шпунтового ограждения, сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Многоэтажка будет двухсекционной, с системой вентилируемого фасада, который сделают из плитки натуральных оттенков. Также на дом будут установлены короба для кондиционеров в едином стиле. Во дворе установят детские и спортивные площадки, высадят цветы, газоны и кустарники. Под дворовой территорией будет предусмотрена подземная парковка.

Всего в здании расположится 255 квартир. Пять из них оборудуют для маломобильных граждан: расширят коридоры и поставят специальную сантехнику.

Также в пресс-службе добавили, что квартиры будут начинаться со второго этажа дома. На первом уровне планируется разместить офисы, кафе, магазины, салоны красоты и другое. В подъездах установят почтовые ящики, оборудуют колясочную, комнату для консъержа.

— В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, — подытожили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в пятницу, 13 августа, Андрей Бочкарев заявил, что участники программы реновации жилищного фонда Москвы смогут приобрести автомобильные места со скидкой.