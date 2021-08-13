Учебный корпус на 350 мест с дошкольным отделением возведут в Ховрине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В районе Ховрино появится новый учебный корпус. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.

— В районе Ховрино по адресу улица Фестивальная, 16а, построят учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест. В настоящее время идет разработка проектной документации, — рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что его построят рядом с общеобразовательной школой № 1590. Площадь участка, выделенного под объект, — более девяти тысяч квадратных метров. Строить корпус будет АНО «РСИ».

Фасад здания выполнят в белом и графитовом стиле с акцентами в виде зеленого и желтого цвета возле оконных проемов. На первом этаже разместят все необходимое для дошкольников: спальни, буфет, раздевалки, учебные кабинеты, обеденный зал и медицинский блок. На втором этаже расположатся спортивный и актовый залы, кабинет логопеда, а также учебные кабинеты. Третий этаж уместит в себе библиотеку с читальным залом, кабинеты, спальни, игровые комнаты, музыкальный зал и буфет.

Вся территория вокруг корпуса также будет благоустроена. Там высадят цветы, кустарники, откроют несколько площадок для отдыха и занятий спортом.

Недавно сообщалось, что новый учебный корпус построят в районе Аэропорт. Он расположится по адресу улица Константина Симонова, владение 3, строение 1.

Инвесторы построили и ввели в эксплуатацию в Москве 124 социальных объекта с 2016 по 2020 год, рассказала ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Всего за пять лет около 56 процентов поликлиник, школ и детских садов в Москве были построены на средства инвесторов. С учетом бюджетных проектов в столице было введено суммарно 222 социальных объекта.