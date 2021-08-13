Один из крупнейших образовательных комплексов в столице появится в Левобережном районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный Карта всех событий

Школа-гигант вместе с учебным корпусом и дошкольным блоком в Левобережном районе столицы сформируют один из самых крупных образовательных комплексов в городе. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— Школа-гигант № 158 на 1900 учеников в Левобережном районе готовится к открытию 1 сентября. С учетом строительства рядом учебного корпуса и дошкольного блока город получит единый образовательный комплекс на 2450 мест, который станет одним из самых крупных в Москве, — рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в комплексе появятся IT-полигон, кинолаборатория, оборудованные классы химии и хореографическая студия.

Здание построено по индивидуальному проекту и разместилось на площади 33,4 тысячи квадратных метров. В нем смогут получать знания ученики разных возрастов. Обучение будет комфортным, потому что при строительстве использовались современные материалы и технологии, в том числе установлены интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки, которые позволят проводить разноплановые занятия.

Для потоков учеников построены отдельные входы — младшие и старшие учащиеся не пересекаются между собой. Существуют и просторные места для внеклассных занятий. Среди них две аудитории, научный театр и трансформируемый конференц-зал.

На четвертом этаже расположится «Умная школа». Она поможет развивать таланты учеников и определиться им с выбором будущей профессии. На этой территории находятся современные инженерные и медицинские лаборатории, оснащенные по стандартам WorldSkills, зона робототехники, инвентарная, ИТ-полигон и другое.

Недавно сообщалось, что столичный Росреестр оформил за полгода 40 новых социальных объектов, а заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года в столице планируется построить более ста образовательных, культурных и медицинских объектов.