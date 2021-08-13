Бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей на родине

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Бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей. Горе-мать проживает с мужем в России всего около года. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 13 августа.

По словам собеседника «ВМ», женщина работает в клининговой компании и живет в России с мужем около года. На родине у нее есть двое детей.

Что именно побудило девушку поступить так со своим сыном, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что горе-матерью оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок — ее сын.

Мальчика нашли на скамейке во дворе дома на Ярославском шоссе утром 13 августа. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию.

На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как женщина оставляет сверток с ребенком и покидает площадку. Младенец появился на свет около двух–трех дней назад, уточнила Нефедова. В настоящее время малыш находится под пристальным наблюдением врачей.

видео / пресс-служба прокуратуры Москвы

В среду, 11 августа, произошел похожий случай. В полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

Мальчик, которому не исполнилось и месяца, доставлен в больницу.