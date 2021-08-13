Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Монолитные работы по строительству спорткомплекса для волейбольной школы «Ника» почти завершены

Михаил Алимов

Город
Монолитные работы по строительству спорткомплекса для волейбольной школы «Ника» почти завершены
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В строящемся спорткомлексе с бассейном для волейбольной школы «Ника» почти завершены монолитные работы. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В следующем году у волейбольной школы «Ника» появится спорткомплекс с бассейном. Сейчас школа не имеет собственного здания, занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы. Строители завершают монолитные работы, идет сборка металлоконструкций, начался монтаж системы витражей, — рассказал он.

По его словам, система витражей обеспечит хорошую инсоляцию комплекса, а его цветовое оформление хорошо сочетается с фасадами близлежащих домов.

Здание находится во владении № 8 на Волжском бульваре и займет территорию площадью более 7500 квадратных метров. В состав спорткомплекса войдет игровой волейбольный зал, который способен вместить сразу три одновременных матча, а на трибунах могут сидеть до 300 человек. Кроме того, на территории разместятся тренажерный зал и бассейн. Для удобства посетителей на каждый из возможных матчей потоки людей могут быть разделены, а игровой зал способен трансформироваться таким образом, что три площадки превратятся в одну.

Недавно сообщалось, что более 30 спортивных учреждений возведут в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в столице к 2024 году. А до конца текущего года в городе планируется ввести в эксплуатацию еще десять новых объектов спортивного назначения.

Читайте также:
строительствоМоскваспорткомплексы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте