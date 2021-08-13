Монолитные работы по строительству спорткомплекса для волейбольной школы «Ника» почти завершены

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В строящемся спорткомлексе с бассейном для волейбольной школы «Ника» почти завершены монолитные работы. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В следующем году у волейбольной школы «Ника» появится спорткомплекс с бассейном. Сейчас школа не имеет собственного здания, занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы. Строители завершают монолитные работы, идет сборка металлоконструкций, начался монтаж системы витражей, — рассказал он.

По его словам, система витражей обеспечит хорошую инсоляцию комплекса, а его цветовое оформление хорошо сочетается с фасадами близлежащих домов.

Здание находится во владении № 8 на Волжском бульваре и займет территорию площадью более 7500 квадратных метров. В состав спорткомплекса войдет игровой волейбольный зал, который способен вместить сразу три одновременных матча, а на трибунах могут сидеть до 300 человек. Кроме того, на территории разместятся тренажерный зал и бассейн. Для удобства посетителей на каждый из возможных матчей потоки людей могут быть разделены, а игровой зал способен трансформироваться таким образом, что три площадки превратятся в одну.

Недавно сообщалось, что более 30 спортивных учреждений возведут в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в столице к 2024 году. А до конца текущего года в городе планируется ввести в эксплуатацию еще десять новых объектов спортивного назначения.