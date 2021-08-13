Роскосмос предложил США помощь с кораблем Starliner

Фото: Twitter / NASA

Госкорпорация Роскосмос направила NASA письменное предложение о готовности помочь с устранением неисправностей в космическом корабле Starliner. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в пятницу, 13 августа.

— Направлено соответствующее письмо за подписью заместителя генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева, — говорится в сообщении.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после информации о том, что Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей, выразил готовность направить российских специалистов на помощь, отмечает РИА Новости.

Российский модуль «Наука» прибыл на МКС 29 июля. После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы для экипажа не было.

NASA и Boeing 30 июля приняли решение отменить попытку запуска во второй орбитальный испытательный полет корабля Starliner из-за ситуации с «Наукой». Решение о новой дате запуска пока не принято.