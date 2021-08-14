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Появились подробности о горевшем доме в центре Москвы

Татьяна Плотникова

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Появились подробности о горевшем доме в центре Москвы
Фото: Приложение к газете «Московский листок» (1910 год)
Россия, Москва, Садовая-Спасская улица, 19/1 Карта всех событий

Возгорание на Садово-Спасской улице вечером пятницы, 13 августа, произошло в доходном доме Ф.И. Афремова.

Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4, 5, 6 и 7 этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов.

К настоящему времени пожар ликвидирован.

Доходный дом Ф.И. Афремова является памятником архитектуры и одной из первых высоток начала ХХ века в Москве. Здание построил архитектор О.О. Шишковский в 1904–1905 годах. Дом считается из первых московских «небоскребов» — это первое в городе здание высотой в восемь этажей

В советское время в этом доме размещалась опытно-конструкторская организация «Группа изучения реактивного движения». Специалисты данной группы занимались разработкой ракет под руководством Сергея Королева.

Дом Афремова отнесен к категории объектов культурного наследия регионального значения.

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