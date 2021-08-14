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Священник рассказал, что можно есть в Успенский пост

Татьяна Плотникова

Общество
Священник рассказал, что можно есть в Успенский пост
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В субботу, 14 августа, у православных христиан начинается двухнедельный Успенский пост, который предваряет один из 12 главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал, что можно употреблять в пищу в дни поста.

По церковному монастырскому уставу, весь Успенский пост проходит на растительной пище, по понедельникам, средам и пятницам не допускается термическая обработка продуктов (сухоядение). Только в праздник Преображения Господня, который отмечается 19 августа, разрешена рыба.

Однако постное меню для не монашествующих верующих более лояльно. Оно исключает мясо, молочные продукты и яйца, однако допускает рыбу. Как уточнил отец Макарий, рыбу в «гражданской» жизни тоже нужно считать постной едой.

Исключения в посте допустимы по медицинским рекомендациям, а также для детей, которые постепенно входят в режим поста. В целом, каждый верующий должен определять по своему состоянию и обстоятельствам, как ему питаться, рассказал отец Макарий.

— Ведь смысл поста не в том, какую еду люди едят, а как относятся к еде и к своей жизни, — цитирует священника РИА Новости.

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