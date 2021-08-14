Иммунолог предупредил о риске роста летальности COVID-19

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Летальность от новой коронавирусной инфекции может возрасти по мере мутации вируса, рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Эксперт пояснил, что летальность может расти, если возбудитель заболевания будет меняться. Мутации происходят в направлении большей выгоды для вируса, то есть отбираются те вариации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки.

На адаптацию COVID-19 влияет, в числе прочего, и вакцинация, которая является мощнейшим фактором селекции. Новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины, и уклоняться от действия вакцинного иммунитета, отметил Жумчугов.

Медик подчеркнул, что единственным решением в такой ситуации является вакцинация. Сделать это следует быстро и в как можно больших масштабах, пока вирус не успел к вакцине приспособиться, цитирует Жемчугова ТАСС.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал популярные мифы на тему коронавирусной инфекции и вакцинации против нее. В частности, он опроверг утверждение о том, что лучший иммунитет возникает после перенесенной коронавирусной инфекции, чем после прививки. Медик назвал подобную позицию рискованной, так как по статистке пятая часть пациентов переносит заболевание в тяжелой и крайней тяжелой форме, что может привести к летальному исходу.