Более 450 человек эвакуировали из Анапы из-за подтоплений

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Из Анапы вывезли в связи с наводнением более 450 человек, включая постояльцев пансионатов. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время в регионе продолжают устранять последствия непогоды. Для людей подготовлены специальные пункты временного размещения, в которые доставили 458 постояльцев отелей и пансионатов, а также жителей сел близ Анапы.

Отмечается, что люди эвакуированы из лагеря «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо» и поселка Виноградного. Доступны еще 350 свободных мест на случай ухудшения ситуации, сообщает Nation news.

Власти региона ведут работы по поиску дополнительных мест.

Недавно сообщалось, что более 900 детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае из-за подтоплений. Из «Огонька» эвакуированы 332 ребенка, из «Лебяжьего берега» — 225 детей, из «Ровесника» — 45. Всего эвакуированы 932 ребенка, в местах эвакуации для них организовано питание.