Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 450 человек эвакуировали из Анапы из-за подтоплений

Михаил Алимов

Происшествия
Более 450 человек эвакуировали из Анапы из-за подтоплений
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Из Анапы вывезли в связи с наводнением более 450 человек, включая постояльцев пансионатов. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время в регионе продолжают устранять последствия непогоды. Для людей подготовлены специальные пункты временного размещения, в которые доставили 458 постояльцев отелей и пансионатов, а также жителей сел близ Анапы.

Отмечается, что люди эвакуированы из лагеря «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо» и поселка Виноградного. Доступны еще 350 свободных мест на случай ухудшения ситуации, сообщает Nation news.

Власти региона ведут работы по поиску дополнительных мест.

Недавно сообщалось, что более 900 детей эвакуировали из лагерей в Краснодарском крае из-за подтоплений. Из «Огонька» эвакуированы 332 ребенка, из «Лебяжьего берега» — 225 детей, из «Ровесника» — 45. Всего эвакуированы 932 ребенка, в местах эвакуации для них организовано питание.

Читайте также:
эвакуация людейКраснодарский крайстихийные бедствия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте