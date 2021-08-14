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Андрей Картаполов и Александр Мажуга обсудили меры юридической поддержки выпускников вузов при трудоустройстве

Павел Гриднев

Общество
Андрей Картаполов и Александр Мажуга обсудили меры юридической поддержки выпускников вузов при трудоустройстве
Фото: Ольга Крылова

В пятницу, 13 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47 состоялся круглый стол «Содействие студентам в первом трудоустройстве». Участие в нем приняли замминистра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов и профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что для успешного трудоустройства выпускников необходимо выстраивать тесные связи вузов и предприятий, предоставлять студентам возможность консультаций по вопросам трудоустройства и помогать им находить работодателей, которые заинтересованы в новых кадрах.

Начиная встречу в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47, Александр Мажуга отметил, что в Москве сегодня серьезно меняется рынок труда. Так, в Программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» особое внимание уделено вопросам профессиональной самореализации. Правительство столицы вдвое сократило объемы бумажного оборота в службах занятости. В планах Москвы — полностью перевести работу с соискателям в цифровой формат и обеспечить умный поиск среди 350 тысяч имеющихся вакансий. Впрочем, несмотря на позитивные тенденции, проблемных вопросов на рынке труда все ещё много, отметил Александр Мажуга.

— За последние годы многие крупные вузы смогли выстроить рабочие контакты с предприятиями, которые становятся базовыми и для проведения стажировок, и для трудоустройства выпускников, — заявил Александр Мажуга.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что современная экономика постоянно развивается, компании начинают требовать новые компетенции от своих сотрудников, а сами выпускники не всегда могут легко разобраться в тонкостях трудовых отношений.

— Нам нужен комплекс мер, который будет отвечать запросам и работодателей, и выпускников. Одной из ключевых здесь должна стать возможность для студентов еще во время учебы познакомиться с работой разных компаний и производств, погрузиться в процесс и понять нюансы. Ответы на эти вопросы могут дать стажировки и различные виды практики, — считает профессор РАН.

Такие форматы позволят работодателям лучше ориентироваться в молодых кадрах и выбирать для себя наиболее перспективных с их точки зрения сотрудников. Не менее важно обеспечить выпускникам возможность консультаций со специалистами по трудовому праву, с представителями кадровых агентств и юристами, чтобы они понимали ключевые понятия и знали свои права.

Опытом защиты прав молодых выпускников поделился заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, который принял участие в круглом столе. Он рассказал о программе военной подготовки офицеров при гражданских ВУЗах и работе научных и научно-производственных рот Вооруженных Сил Российской Федерации:

— С 2008 года в целях обучения по распоряжению Правительства РФ создано 37 учебных военных центров, в которых осуществляется подготовка специалистов по специальностям, родственным военно-учетным специальностям Вооруженных Сил Российской Федерации. Курсанты, проходящие военное обучение в учебных военных центрах, получают ряд преимуществ и льгот. Учебный военный центр законодательно обеспечивает социальную защищенность офицера - выпускника учебного военного центра на перспективу службы, в том числе возможность участия выпускника в программе военной ипотеки и приобретения им государственных жилищных сертификатов. Кроме того, студенты после окончания ВУЗа имеют возможность в ходе военной службы по призыву поступить на контрактную службу и при условии соответствия с полученного образования и военно-учетной специальности назначаются на офицерскую должность с получением первичного офицерского звания.

Впрочем, у гражданских молодых специалистов пока таких преимуществ нет. Во время пандемии примерно каждая пятая компания приостановила подбор и прием новых сотрудников. Большинство же перешли на удаленный режим и проводят собеседования в режиме онлайн. С одной стороны, молодежи близок этот формат, но, с другой, нельзя забывать о том, что прохождение интервью через мессенджеры требует не менее уверенной подготовки.

Значительную поддержку молодым специалистам при поиске работы могут оказать онлайн-сервисы, где собраны проверенные работодатели, размещающие реальные вакансии.

— Многие студенты рассказывают мне о том, как отправляют буквально десятки резюме, однако их даже не просматривают, — подчеркнул Александр Мажуга.

А в качестве примера работающего механизма он привел сервис по поиску работы, который запустил комплекс «Техноград» на ВДНХ: здесь собраны более 700 компаний — представителей среднего и малого бизнеса столицы, которые ищут сотрудников, а соискатели получают возможность общаться с работодателями напрямую.

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