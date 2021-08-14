Спасатели помогли провалившемуся в трубу ежу в Северном Тушине

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 22к1 Карта всех событий

Маленький еж провалился в трубу и не смог выбраться самостоятельно. Неравнодушные граждане вызвали спасателей, чтобы помочь животному.

Ежа нашли вечером, 13 августа. Он провалился во вкопанную на спортивной площадке трубу возле 1 корпуса дома № 22 на улице Героев Панфиловцев.

— На место происшествия прибыл расчет АСО № 9 Пожарно-спасательного центра Москвы, — говорится в сообщении Telegram-канала «ЧСтные новости Москвы».

Ежика достали и вручили местным жителям, вызвавшим спасателей.

В апреле сообщалось, что московские спасатели помогли запутавшемуся в бытовом мусоре ежу. Спасатели нашли животное, когда приехали в Коломну на вызов о пожаре в гаражах. Они заметили движение со стороны задней стены одной из построек. Ее остудили, а после выпустили на волю пострадавшего ежа.

В мае пожарные также спасли пятерых лисят на юге столицы. Первой на территории одного из детских садов увидели лису. Ее поймали с помощью сачка, а лисята находились под верандой здания. Их достали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента — специалисты вскрыли пол и подняли настил веранды. Позже животных выпустили в дикую природу.