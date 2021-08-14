Названа возможная причина ДТП с автобусом во Владимирской области

Фото: Пресс-служба УМВД Владимирской области

Россия, М-8 Холмогоры Карта всех событий

Водитель автобуса, врезавшегося в грузовик, превысил скорость. Нарушение скоростного режима могло стать причиной аварии. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила представитель прокуратуры Владимирской области Виктория Туркова.

— На данный момент установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву к мощам Святой Матроны, нарушил скоростной режим и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности пассажирских перевозок, — рассказала она ТАСС.

Авария произошла в 03:15 ночи 14 августа на 97-м километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры» в Александровском районе. По информации ведомства, 57-летний водитель автобуса врезался в ехавший впереди грузовик с полуприцепом. Погибших в ДТП нет. В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09:00 утра госпитализированы шесть граждан, сообщили в МВД региона.

Недавно сообщалось о еще одном ДТП с автобусом в Турции. Тогда авария имела серьезные последствия — 14 человек погибли и 18 получили травмы разной степени тяжести. Инцидент произошел 8 августа в 04:40 по московскому и турецкому времени. Автобус, который направлялся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся недалеко от места отправления