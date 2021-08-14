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Онлайн-запись на Единые дни медосмотра детей началась в Подмосковье

Михаил Алимов

Общество
Онлайн-запись на Единые дни медосмотра детей началась в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Онлайн-запись на Единые дни медосмотра детей началась в Подмосковье. Записаться можно на сайте областных госуслуг.

Первые медосмотры стартуют уже в субботу, 14 июля. Их проведут для детей, которые впервые пойдут в школу или в детский сад. Пройти их можно до 4 сентября.

— Для удобства родителей мы открыли запись на Единые дни медосмотра через региональный портал госуслуг, — рассказала глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

Для получения медкарты формы 086у дети должны будут посетить восемь врачей. При наличии обследований в течение года до этого ее можно оформить в кабинетах «Справка в 1 шаг», которые работают с 8:00 до 20:00 по будням и с 8:00 до 15:00 по субботам, передает «Подмосковье сегодня».

Недавно сообщалось, что переходы у 2,6 тысячи школ и детсадов Подмосковья обустроят до 25 августа. Сделано это будет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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