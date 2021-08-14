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Более 1,4 тысячи человек обеспечат безопасность на матчах РПЛ в выходные

Михаил Алимов

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Более 1,4 тысячи человек обеспечат безопасность на матчах РПЛ в выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дежурить на футбольных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) 14 и 15 августа будут свыше 1,4 тысячи человек. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

— В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий. Охрану общественного порядка во время матча «Спартак» — «Урал» на стадионе «Спартак» будут обеспечивать около 250 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также более 100 полицейских и бойцов ОМОН. Всего для охраны порядка будет задействован наряд численностью свыше 650 человек, — говорится в сообщении пресс-службы.

Другой матч между «Локомотивом» и «Зенитом» будут охранять еще свыше 750 человек. Среди них более 360 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 260 военнослужащих национальной гвардии и около 130 полицейских и сотрудников ОМОН.

Недавно сообщалось, что более 1,8 тысячи человек обеспечат безопасность в Москве на матчах третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Их разделили на два наряда примерно по 670 и 1200 человек.

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