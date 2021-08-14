РФ третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от коронавируса

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 819 смертей пациентов с коронавирусом. Это — уже третий рекорд подряд, сообщает Оперштаб.

В столице от COVID-19 скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге — 42, в Иркутской области — 39.

В пятницу, 13 августа, сообщалось о 815 смертях. Таким образом, всего за время пандемии умерли 169 683 человека, передает «Царьград».

При этом наиболее тяжелая ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

Между тем за последние сутки в Москве вылечились от COVID-19 2844 человека.

Заразились в столице 2317 пациентов за сутки. Доставлены в больницы 617 москвичей за последние 24 часа. Из них 322 подключены к аппарату ИВЛ. Количество летальных исходов составило 57.

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, поэтому власти города решили смягчить некоторые ограничения. Например, с 13 августа требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников отменяется. Ранее из дома работали не меньше 30 процентов работников, которые не привиты от ковида.