В День физкультурника Елена Кац провела фитнес-зарядку для жителей Вешняков

Фото: Евгений Шустров

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в День физкультурника провела фитнес-зарядку для жителей района Вешняки. Участники не только занимались спортом, но и узнали много нового о пользе этого вида активного отдыха.

— Фитнес — универсальный спорт для людей всех возрастов, — сказала Елена Кац. — Он помогает держать тело в тонусе, придает энергию и даже повышает умственную активность. Особенно ценно то, что фитнесом могут заниматься и пожилые — разумеется, с учетом возрастных ограничений и состояния здоровья. Для людей старшего возраста существуют специальные щадящие фитнес-программы, о них можно узнать от тренеров или инструкторов проекта «Московское долголетие», который, наконец, начинает выходить в офлайн.

Напомним, что недавно в рамках проекта «Московское долголетие» возобновились занятия на свежем воздухе для тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или вакцинировался и получил QR-код. До этого занятия проводились только дистанционно из-за пандемийных ограничений.

Ранее Елена Кац выступила с инициативой оборудовать дворовые досуговые площадки специализированной инфраструктурой, чтобы возможность заниматься получили жители старшего возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.