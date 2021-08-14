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Найдена мать девочки, которую выкинули в мусорный бак в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Установлена личность женщины, выкинувшей новорожденную девочку в мусорный бак в центре Москвы. Об этом в субботу, 14 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Это 41-летняя женщина. Именно она оставила пакет с новорожденной дочкой в мусорном контейнере.

— В ближайшее время ее опросит прокурор, — заключила Нефедова.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

Девочку нашли на улице Усачева, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Ей не больше суток от рождения.

Этот инцидент стал третьим на этой неделе. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц.

Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей.

ребенокМоскваМосковская прокуратура
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