Найдена мать девочки, которую выкинули в мусорный бак в центре Москвы
Установлена личность женщины, выкинувшей новорожденную девочку в мусорный бак в центре Москвы. Об этом в субботу, 14 августа, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
Это 41-летняя женщина. Именно она оставила пакет с новорожденной дочкой в мусорном контейнере.
— В ближайшее время ее опросит прокурор, — заключила Нефедова.
Девочку нашли на улице Усачева, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Ей не больше суток от рождения.
Этот инцидент стал третьим на этой неделе. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.
Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.
А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц.
Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей.