«Мера исключительно ответная»: Захарова высказалась о ситуации с журналисткой BBC

Фото: МИД РФ

Отказ в продлении визы репортеру BBC Саре Рейнсфорд стал ответом на действия британской стороны. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, в субботу, 14 августа.

— Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет, — отметила дипломат.

Также Мария Захарова уточнила, что подобные притеснения российских журналистов со стороны Великобритании происходят систематически. Россия, по словам представителя Министерства иностранных дел, множество раз призывала Лондон прекратить дискриминацию. Однако Великобритания отвечала лишь еще большим количеством штрафных санкций.

— Мы неоднократно на различных уровнях заявляли о недопустимости подобного подхода и предупреждали, что мириться с таким положением дел не станем... Указывали, что в противном случае будем вынуждены ответить аналогично, — высказалась Мария Захарова.

Помимо этого, дипломат добавила, что Лондон пытался найти причину действий Москвы в усугублении ситуации с цензурой. Однако таким решением, по мнению Захаровой, Великобритания в еще большей степени показала свой цинизм и перевернула ситуацию в свою сторону.

— Фактологическая часть утаивается, подменяется безосновательными обвинениями и русофобскими штампами, — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что в пятницу, 13 августа, журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в России.