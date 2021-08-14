Тыква в беконе и мини-бургеры: ярмарка «Лето в городе» проходит в Москве

Гости гастрономической ярмарки «Лето в городе» смогут попробовать жареное мороженое, азиатские мини-бургеры, плов с фруктами и другие необычные блюда разнообразных кухонь. Об этом сообщили в субботу, 14 августа, в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

Всего в столице оборудовали 17 площадок для проведения ярмарок. Посетить их можно с четверга по воскресенье до конца августа.

— Специально для посетителей площадок мероприятия «Лето в городе» наши повара откроют секреты приготовления своих блюд. В определенное время на площадках вы сможете стать свидетелем приготовления поистине оригинальных и по-настоящему вкусных блюд, — отметили в пресс-службе.

Например, в воскресенье, 15 августа, на Матвеевской улице горожан угостят пловом с фруктами, а на Бульварной зоне в Крюкове — тыквой с сырокопченым беконом на гриле.

Также на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц для гостей приготовят азиатские мини-бургеры, а на Площади Революции — томленный на огне ананас и терияки-крылышки.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

На других площадках посетителям предложат фрукты, сладости и даже жареное мороженое, добавили в пресс-службе департамента торговли.

Отметим, что на ярмарке представлены кухни России, Турции, Испании, Италии, Японии и других стран. В центре для проведения «Лета в городе» установили площадки на Тверской площади и Площади Революции, которые регулярно принимают гостей.